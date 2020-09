Jouera-t-on bel et bien ce week-end en Brabant ? Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Le dossier "Walhain" provoque encore une incertitude en P1 Brabant © Shutterstock

Les championnats provinciaux reprennent théoriquement leurs droits ce week-end dans le Brabant.



Et pourtant, ce jeudi soir, il restait encore une certitude concernant la P1 : qui de Stockel, Kosova et Walhain évoluera à l’échelon national et laissera les deux autres en première provinciale ?



"Nous attendons la décision de la CBAS dans le dossier Walhain, même si le club semble se préparer à la P1. Si cela se confirme, l’ACFF a octroyé leur place à Stockel mais on sait que Kosova a contesté cette décision. Un jugement dans cette affaire est attendu pour ce vendredi."



Et Marc Roosens, pour le CP Brabant, d'ajouter: "En fonction des différentes décisions qui tomberont et si cela s’avère nécessaire, nous postposerons un ou deux matchs, et dans le pire des cas, le début du championnat de P1. Nous agirons au plus vite, en fonction des verdicts, mais dans toutes ces affaires, ce que je regrette, c’est la lenteur des procédures qui ne tiennent pas compte de l’intérêt général des clubs."