Joueur positif au Covid-19: après une quarantaine et des tests, l'AFC Tubize peut reprendre les entraînements

Il y a cinq jours, l'AFC Tubize révélait qu'un de ses joueurs avait été testé positif au Covid-19. Très vite, le club a pris les mesures nécessaires en stoppant les entraînements, en annulant les matchs amicaux prévus, en plaçant ses joueurs et le staff en quarantaine, tout en testant tous les membres du groupe dans la foulée.



Finalement, ce vendredi, le club annonce la reprise des entraînements.



"Suite à la survenance d'un cas de COVID-19 au sein de notre effectif de l'équipe première, nous avions pris une série de mesures (prévues dans notre plan d'action anti-corona).

D'une part, une mise en quarantaine a été fixée pour les joueurs, le staff et le personnel d'encadrement.

D'autre part, l'ensemble de ce groupe a été testé dans un délais très court après la survenance du cas.



A la lecture des résultats des tests, de la période d'écartement et du degré important de l'arsenal de mesures sanitaires de l'AFC, nous avons pu reprendre les entraînements toujours en suivant les conditions scrupuleuses édictées, tant par le CNS que par les organes représentatifs du football.



Nous continuerons à porter une attention particulière au bien-être de nos affiliés, de nos bénévoles ainsi que de l'ensemble de nos visiteurs."