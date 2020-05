Julien Drugmand: "Thierry Blindenbergh est la personne idéale pour apprendre le métier d’entraîneur" © Hugé Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny

Après avoir été joueur sous les ordres de Thierry Blindenbergh, Julien Drugmand sera son adjoint au RCS Brainois.



Il y a quelques semaines, Thierry Blindenbergh a choisi son nouveau T2 pour la saison prochaine en la personne de Julien Drugmand, qu’il avait eu comme joueur sous ses ordres à Walhain. Quelques années plus tard, les deux sont donc ravis de se retrouver. "Un de mes objectifs à moyen terme était d’avoir une place d’adjoint dans un staff. Thierry est alors venu vers moi avec cette proposition que je ne pouvais refuser. Je l’ai côtoyé pendant trois saisons à Walhain, c’est

quelqu’un que j’apprécie énormément, qui a d’énormes qualités de management. Il est impliqué, rigoureux, consciencieux et le feeling entre nous deux à toujours été bon, ce qui me permet de dire que notre duo devrait bien fonctionner", explique celui qui occupait un poste de préparateur physique à l’Olympic avant d’accepter ce nouveau défi au RCS Brainois.



Travailler un jour ensemble, les deux hommes se l’étaient pratiquement promis. "On a toujours eu de bons contacts depuis mon départ de Walhain et on s’est toujours dit qu’on travaillerait un jour ensemble. J’ai d’abord été au bout de mon engament avec l’Olympic et aujourd’hui, j’enlève ma caquette de préparateur physique pour enfiler celle d’adjoint."



De quoi mettre un pied dans un monde du coaching qu’il souhaitait un jour intégrer. "Le monde du coaching m’a toujours attiré. Quand vous avez joué jusqu’en D2 et que vous avez un diplôme en éducation physique, vous avez envie de mettre votre expérience à profit et de vous lancer dans le monde du coaching."



Et quoi de mieux que de débuter avec un entraîneur que l’on apprécie. "Thierry est la personne pour idéale pour apprendre le métier d’entraîneur. Il sait fédérer un groupe et dispose de nombreuses qualités pour ce métier si exigeant. Je sais qu’il va m’apporter énormément dans mon apprentissage."



A Braine, Julien Drugmand va retrouver pas mal de joueurs qu’il a pu côtoyer durant sa carrière sur les terrains. "La D3 amateurs sera une totale découverte mais je connais pas mal de joueurs du groupe avec qui j’ai joué comme Benazzi, Maeyens, Weynants, Kano, et d’autres contre qui j’ai joué. Des gars avec une bonne mentalité et les connaître sera un atout dans mon rôle de T2. Le but, à notre niveau, sera de trouver le juste équilibre entre football, famille et boulot, tout en conservant cette notion de plaisir."