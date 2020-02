En cette période de vacances de Carnaval, il n'y avait pas beaucoup de monde, ce mardi soir, à Virginal, pour l'entraînement du Karaté Club Rebecq. Mais les héros du week-end, au National, étaient, tous, présents, heureux de se retrouver et de partager encore leurs émotions. Il est vrai qu'avec 7 médailles, dont 6 d'or, le club brabançon est ni plus ni moins le deuxième de Belgique!

Une légitime fierté pour Olivier Mahauden, entraîneur principal et par ailleurs président de la Fédération francophone. "Toutes catégories confondues, Rebecq alignait huit karatékas lors de ce National réunissant quelque 75 clubs et 660 participants. Et nous y avons, en effet, décroché sept médailles. Mais certains en ont cumulé deux puisque Quentin, mon fils, s'est offert le titre -75 kg en espoirs (-21 ans) et en seniors, tout comme Younmi Novo en Kata, sacrée en juniors et en seniors, ce qui porte à 12 son total personnel de titres."