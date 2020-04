Khalid Karama, nouveau coach de Tubize: "Retrouver les valeurs de l’AFC Tubize" © Moisse Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny

Le nouvel entraîneur de l’AFC misera sur la jeunesse et la sérénité.



Ce jeudi matin, l’AFC Tubize a donc nommé son nouvel entraîneur pour la saison prochaine en optant pour Khalid Karama, un ancien de la maison, qui avait connu trois titres avec l’AFC lorsqu’il était joueur. En s’engageant au stade Leburton, il va donc retrouver un club et des personnes qu’il connaît bien. "J’ai d’abord eu un premier contact avec monsieur Langendries qui fut mon président à l’époque et puis j’ai eu un entretien avec la cellule sportive au sein de laquelle j’ai retrouvé mon ancien entraîneur, Théo Buelinckx. Je connais donc très bien le club, sa situation, ses difficultés mais aussi ses forces. Le club reste sur trois saisons difficiles, tout est à reconstruire mais c’est un beau challenge, d’autant que l’approche va changer", confie le nouvel entraîneur des Sang et Or.



Sa première mission sera de constituer un groupe en vue du prochain exercice. "L’effectif ne sera plus constitué de joueurs venus de l’étranger. On va régionaliser l’équipe avec des joueurs issus de Tubize, de Wallonie et de Bruxelles. Un effectif qui sera composé de jeunes joueurs car la réputation de l’école des jeunes de Tubize, qui a vu naître Eden Hazard, n’est plus à faire. Nous devons nous baser sur cette expertise, sur ce vivier, et laisser une chance aux jeunes de s’exprimer en équipe première. Des joueurs qui seront bien entendu entourés de quelques cadres, dont feront notamment partie De Bie et Aarab."



Khalid Karama apportera ensuite sa touche personnelle, lui qui dispose d’une belle expérience après avoir coaché en Grèce, aux Emirats et au Maroc, après avoir occupé une place dans le staff du Sporting de Charleroi, et dirigé l’équipe première du Wallonia Walhain. "Le message est clair, les résultats seront importants et notre objectif sera de jouer dans la première moitié de tableau. Je veux aussi faire revenir les supporters au stade, recréer cette ambiance familiale que j’ai connu dans ce club. Et enfin, travailler dans la sérénité afin de retrouver les véritables valeurs de l’AFC Tubize."



"Je rentre à la maison"

D’un point de vue plus personnel, Khalid Karama se dit heureux de pouvoir coacher dans un club dont il a porté la vareuse en tant que joueur. " Revenir comme coach à Tubize, c’est quelque chose de particulier. Je rentre à la maison, avec l’envie de partager avec mon club de coeur tout ce que j’ai pu emmagasiner comme expérience lors de ma carrière de joueur et d’entraîneur. Revenir ici une vingtaine d’années plus tard, c’est comme si la boucle était bouclée. Mais je ne veux pas de traitement de faveur, tout comme je ne veux pas décevoir les gens. En revenant, je prouve que je réponds présent et que je vais me battre pour mon club de coeur."