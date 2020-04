L’actuelle procédure en réorganisation judiciaire doit prendre fin le 30 avril.

La direction de l’AFC Tubize a annoncé avoir demandé une prolongation de six mois de sa procédure en réorganisation judiciaire. Durant ce délai, les dettes sont gelées, ce qui permet au club brabançon wallon de travailler dans la sérénité. Pour que la requête soit acceptée, les Sang et Or devront prouver qu’ils réalisent des efforts en coulisse pour redresser la situation.

Dans un communiqué, la direction a d’ailleurs affirmé avoir « lancé un plan d’économie très agressif visant à réduire les frais fixes de plus de moitié mais cette réduction des frais n’affectera pas l’école des jeunes, dont le budget sera augmenté de 10% ». Un plan qui ne sera effectif qu’à partir du mois de juillet. Plusieurs créanciers ont déjà annoncé avoir donné leur accord pour abandonner une partie de la dette tubizienne et « de nouvelles sources de revenus ont été identifiées » . « Toutes nos équipes sont actuellement concentrées sur le recours adressé au CBAS, concernant la licence de la D1 Amateurs, et le respect de nos engagements financiers », a conclut le club dans un communiqué.