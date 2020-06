L’AFC Tubize et le comité Télévie de Tubize s’associent © Sterpigny Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

L’AFC reversera 2% du chiffre d’affaires de son fanshop au comité Télévie de Tubize.



Dans son optique de retrouver cette relation familiale qui existait entre le club et les supporters, l’AFC Tubize s’est mise à l’écoute de ses sympathisants. Après avoir relancé le fanshop, la direction a effectué une étude auprès de 150 de ses abonnés, supporters et sympathisants afin de voir quelle place le club pourrait prendre au niveau extra sportif et social.



Dans ce cadre, lorsqu’il a été demandé aux 150 personnes de cette étude à quelle association locale le club pourrait reverser une partie de son chiffre d’affaires, les personnes sondées ont opté pour le comité Télévie de Tubize. Les deux parties ont alors pris contact et aujourd’hui, une collaboration a été actée entre l’AFC Tubize et le comité Télévie de Tubize. "Nous nous sommes rencontrés pour voir comment nous pourrions collaborer et nous avons décidé de vendre des masques aux couleurs du club, dont les bénéfices seront entièrement reversés au comité Télévie. Mais nous allons plus loin encore puisque nous avons décidé de reverser 2% du chiffre d’affaires du fanshop de l’AFC au comité Télévie de Tubize. Le but n’est pas de faire la publicité du club sur le dos du Télévie mais bien d’utiliser notre visibilité pour rendre service à une association locale", explique Aubry De Koster, le nouveau patron de l’AFC Tubize.



Une collaboration accueillie avec joie par Philippe Sempot, responsable du comité Télévie de Tubize. "Quand le club m’a contacté pour évoquer cette démarche, j’ai été étonné de constater que la majorité des supporters nous avaient choisi. Des collaborations existaient déjà avec l’ancienne direction mais avec ces 2% reversés, nous pourrons rapidement faire grimper le compteur."



Après avoir remis un chèque de 25000 euros l’an dernier au Télévie, le comité tubizien espère atteindre la barre des 20000 euros cette année, et ce, malgré la crise du Covid-19 qui complique la tâche de toutes les associations caritatives. "Nous espérons pouvoir organiser un grand repas au mois de septembre et proposer une tombola dont le gros lot sera deux tickets d’avions aller-retour pour l’Ile Maurice. Cette collaboration qui se met en place avec l’AFC Tubize devrait nous permettre de passer cette barre des 20000 euros", conclut Philippe Sempot alors que du côté de l’AFC, on espère instaurer cette collaboration sur le long terme.