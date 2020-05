Le club a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook ce samedi.

Coup de tonnerre à l'AFC Tubize où le club vient d'annoncer qu'il n'avait pas obtenu la licence pour la D1 amateurs et qu'il évoluera donc en D2 amateurs la saison prochaine. Après un premier refus de la licence auprès de la commission des licences, le club défendait son dossier devant la CBAS. Si les dirigeants étaient parvenus à mettre en ordre 33 points qui faisaient défaut lors de leur premier passage, ils n'ont pas su répondre aux exigences d'un dernier point: la délivrance d'un rapport d'audit “plénier”, certifiant le dernier exercice clôturé (au 30/06/2019). "En effet, compte tenu du COVID-19 (force majeur), il ne nous était pas possible dans les temps impartis de réaliser un audit complet (certifiant le dernier exercice au 30/06/2019) comme le prévoyait la commission des licences. Nous avions déposé un rapport d’audit “simplifié”… Malgré nos efforts, le collège arbitral a estimé qu’un rapport “simplifié” d’un réviseur d’entreprise était insuffisant. Se faisant, nous n’obtiendrons pas notre licence pour la D1 amateur malgré la rencontre de l’ensemble des exigences financières", explique le club.



Du coup Tubize évoluera bel et bien en D2 amateurs la saison prochaine alors que le club était encore en D1B il y a de cela un an. Même si cela ne change pas les plans des nouveaux dirigeants qui continueront d'avancer sur plusieurs projets mis en place.



Le communiqué du club:

"Chers supporters, sympathisants, sponsors,

Ce mercredi 6 mai 2020 à 20H00, Michel Lekime et moi accompagnés de nos avocats défendions le Club de l’AFC Tubize auprès de la CBAS dans le cadre de l’obtention de la licence en D1 amateur.

Avant le recours à la CBAS, le Club de l'AFC Tubize faisait défaut sur 34 points administratifs ou financiers, suite au passage auprès de la commission des licences.

A la suite d'un travail considérable de plusieurs semaines, nous avons pu régler 33 points. Malgré le respect de l’ensemble de nos obligations financières (liées à l’obtention de la licence), nous avons échoué sur un seul (dernier) point administratif: la délivrance d'un rapport d'audit “plénier”, certifiant le dernier exercice clôturé (au 30/06/2019).

En effet, compte tenu du COVID-19 (force majeur), il ne nous était pas possible dans les temps impartis de réaliser un audit complet (certifiant le dernier exercice au 30/06/2019) comme le prévoyait la commission des licences. Nous avions déposé un rapport d’audit “simplifié”… Malgré nos efforts, le collège arbitral a estimé qu’un rapport “simplifié” d’un réviseur d’entreprise était insuffisant. Se faisant, nous n’obtiendrons pas notre licence pour la D1 amateur malgré la rencontre de l’ensemble des exigences financières.

D’ores et déjà, nous avons décidé de nous tourner pleinement sur la nouvelle saison où nous évoluerons en D2 amateur. Après l’arrêt des championnats (début mars 2020), nous avions déjà anticipé cette relégation dans nos prévisions financières. La décision de la CBAS ne change donc rien quant au fonctionnement de l’équipe première ainsi que de notre école de jeunes.

Au cours des 3 dernières semaines où notre Club s’est défendu pour l’obtention de la licence, nous avons pu réduire considérablement l’endettement du Club. Nous allons poursuivre les efforts entrepris depuis mars 2020 pour inscrire le renouveau de l’AFC dans la durée.

Au delà de la déception que nous éprouvons actuellement, nous nous tournons désormais vers l’avenir avec sérénité et ambition pour assurer de manière structurée et dans le respect de nos engagements notre remontée sportive.

De nouveaux projets sont dans le pipeline :

(i) Relance du club d’affaires 90 ;

(ii) Les travaux de réfection de nos terrains synthétiques qui débuteront dans la seconde quinzaine du mois de MAI 2020 ;

(iii) L’ouverture prochaine du FANSHOP (ainsi que d’un site de vente en ligne) ;

(iv) Porter notre nouvelle équipe féminine (P3 - BW) sur les fonds baptismaux ;

(v) Réorganisation du Club avec la mise en place de cellules commerciale et sportive ;

(vi) Mise en place de procédures et d’un audit interne (gouvernance) ;

J’espère que nous pourrons prochainement vous retrouver tous en bonne santé, dans les travées du Stade Leburton.

Après plusieurs échanges avec les représentants des supporters nous lancerons pour le 15 mai 2020 au plus tard la compagne d’abonnements 2020-2021 avec une période de souscription prioritaire pour les abonnés de cette saison (jusqu’au 10 JUIN 2020).

Enfin, sous la houlette de notre responsable sportif Théo BUELINCKX nous continuerons à façonner notre équipe première.

Chers supporters, sympathisants, sponsors, plus que jamais nous aurons besoin de votre soutien et restons à votre disposition."