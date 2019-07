Le CBAS a rendu son verdict, Malines et Waasland-Beveren évolueront en D1A alors que Lokeren et le Beerschot s’affronteront en D1B. Pour l’AFC Tubize, c’est la descente en D1 Amateurs qui est confirmée. « Cela paraît incroyable dans le sens où notre argumentation, celles du Beerschot et de Lokeren sont sans intérêt. Les deux clubs qui ont triché ne sont pas condamné, c’est incroyable et ahurissant. Toute cette histoire aura finalement accouché d’une souris », regrette Josselin Croisé, le directeur général de l’AFC Tubize, en colère.

Du coup, le championnat de l’AFC Tubize commencera bien le 31 août à domicile, face à Sint-Eloois-Winkel Sport, promu en D1 Amateurs.