L’AFC Tubize s’incline à l’URLC (1-0) Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Les Tubiziens ont repris le chemin de la préparation après une mise en quarantaine de cinq jours. © URLC

Après cinq jours de mise en quarantaine suite à la détection d’un cas de Covid-19 au sein de l’effectif, l’AFC Tubize a pu reprendre le chemin des entraînements, et la préparation du club sang et or s’est poursuivie ce samedi soir avec un nouveau match de préparation sur la pelouse de La Louvière Centre, pensionnaire de D1 amateurs.



Au terme d’une première période légèrement dominée par les Loups, le marquoir affichait 1-0 en faveur des locaux, placés aux commandes grâce à un but de Joël Ito inscrit après 25 minutes de jeu.



Un score de 1-0 qui sera également le score final puisque plus rien ne sera inscrit dans cette rencontre, hormis un but des Loups annulé quelques instants avant le coup de sifflet final pour une position de hors-jeu.



Ce dimanche à 18h, l’AFC Tubize disputera une nouvelle rencontre amicale, face à Solières.