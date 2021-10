Auteur de deux buts, Ismail El Omari fut l’un des grands artisans du succès de la RUTB glané sur la pelouse de Jette. Avec un total de cinq réalisations en l’espace de six rencontres, l’attaquant tubizien réussit son début de saison. "Ces deux buts sont pour bons pour ma confiance, d’autant que je suis à l’assist sur le premier but. En tant qu’attaquant, on va me juger sur mes statistiques avant tout et à ce niveau-là, je réponds actuellement aux attentes. Mais la saison est encore longue, je ne dois pas m’enflammer. C’est bien ce que je fais pour le moment mais le réaliser sur la continuité c’est encore mieux", glisse l’attaquant de la RUTB.