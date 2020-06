L'appel de Wavre Sports rejeté: les équipes de P1 et P3 ne sont pas autorisées à s’inscrire © Sterpigny Brabant WallonExclusif Sébastien Sterpigny

Le club avait fait appel de la décision du CP Brabant de ne pas inscrire le club en P1 et P3.



Il y a quelques jours, le CP Brabant prenait la décision de ne pas autoriser l’inscription des équipes de Wavre en P1 et en P3 pour la saison prochaine. "Nous avons constaté que le club de Wavre ne répondait pas aux exigences administratives", rappelle Marc Roosens.



Ce lundi, on apprend que cet appel a été rejeté et que Wavre ne pourra donc pas aligner ses équipes premières la saison prochaine. Du côté du club, le CQ va demander au CA quelles suites donner à la procédure mais il se murmure que les dirigeants ne devraient pas aller plus loin dans leurs recours.