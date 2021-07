Vice-championne de Belgique ! A peine six mois après l’officialisation de l’équipe Bingoal Wallonie-Bruxelles Ladies, les filles de Ludivine Henrion et Luc Mayné se sont illustrées ce dimanche lors des championnats de Belgique contre la montre par équipe, pour ramener une médaille d’argent à la formation brabançonne wallonne.

Une belle récompense mais aussi et surtout, un travail de titan accompli depuis des mois par Ludivine Henrion et Luc Mayné pour mettre sur pied l’équipe en trouvant les partenaires, en recrutant les filles alors qu’il fallait convaincre des coureurs sur base d’un simple projet. Et puis, il a fallu trouver un programme et avoir l’audace de se lancer.