Non, ce n’était pas le championnat de club de l’USBW, ce samedi à Lillois, même si les maillots bleus flanqués du logo jaune étaient très nombreux sur la ligne de départ et… sur les podiums d’arrivée.

S’il n’y avait pas eu l’intraitable chaumontois Romain Paul (JTP Blancs Gilets) pour afficher une nouvelle fois son impressionnante domination, battant au passage l’ancien vainqueur des 20 km de Bruxelles, Valentin Poncelet (USBW), avec au passage une moyenne plus rapide que celle affichée par le vainqueur de la petite distance, les troupes d’Olivier Parvais auraient quasiment réalisé un carton plein. Le président de l’USBW ne cachait pas sa satisfaction. "Je ne peux trouver que du positif à la journée de samedi. Nous avons même eu des membres qui sont venus travailler avant la course, ont disputé l’épreuve pour ensuite se remettre au travail ! Un boulot exceptionnel de tout le club sans oublier le coup de chapeau à tirer aux autorités communales et à la police sans qui il n’y aurait pas de compétition." (...)