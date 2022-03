Le changement de coach allait-il déboucher sur le fameux choc psychologique à Stockay ? Si on connaît toute la relativité de ce processus, la réponse à la question en l’espèce est oui. Un grand oui même, tant Stockay a affiché un visage complètement différent de celui de ces dernières semaines. "On a souffert face à cette équipe de Stockay qu’on savait être un piège", résumait Thierry Hazard, le papa d’Eden, actif dans la structure du club. Et de fait, la première occasion revient carrément aux locaux avec une frappe de Bacanamwo en demi-volée. Stockay est bien dans le match et regarde son adversaire dans les yeux. Un coup franc de Bourard, dans la foulée, chatouille encore De Bie qui sent de plus en plus le souffle du but dans sa nuque.

Mais Tubize se réveille à la demi-heure. Manoka se présente seul face à Wets qui sort le cuir d’un revers ferme. Dans la foulée, il faut encore un très bon Wets pour sortir un superbe coup franc d’El Omari, meilleur buteur de la série, pour garder le 0-0. Stockay souffre de plus en plus et on se dit que la mi-temps arrivera à point. Jurdan dévie encore un centre catastrophe. C’est alors que survient l’action du match : un déboulé de Louknine est arrêté fautivement. Fransquet prend ses responsabilités et frappe un missile des 25 mètres. C’est 1-0 à la surprise générale.

La reprise est encore stockalie. Bourard, en verve lui aussi, place une frappe à côté. Niakaté met aussi une prune hors cadre. Entre les deux, il y a bien une réaction de Tubize qui aurait pu éventuellement réclamer un penalty en fin de match mais c’eût été injuste pour Stockay qui a livré une belle et solide prestation face à une équipe de Tubize qui est passée à côté de son sujet.

Allan Meddour : "Pas bon"

Le Tubizien ne pouvait que constater les dégâts. "On a été trop court dans pas mal de domaines. On le voulait mais on n’a pas été en mesure de trouver la faille. Stockay était bien organisé et on a souffert mais on n’a pas joué à notre niveau."