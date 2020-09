L’ensemble du comité d’administration du RCS Nivellois démissionne Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Le peu de considération de la Ville de Nivelles envers les dirigeants du club de football est à la base de cette décision. © RCS Nivellois

Il y a quelques jours, Julien Darquenne, le président du RCS Nivellois, décidait de publier au grand jour des photos des installations dans lesquelles doivent évoluer quotidiennement les jeunes du club. Si le président espérait faire bouger les choses du côté des autorités communales, c’est le contraire qui s’est passé. Face à ce manque de considération, les membres du comité d’administration du RCS Nivellois ont décidé de poser un geste fort et de tous remettre leur démission.



Mais le club n'est toutefois pas à l'abandon puisqu'une nouvelle équipe dirigeante, emmenée par Paolo Omonga et sa fondation Owo Fondation, va prendre la succession.



Le communiqué du club

Nous vous informons que le comité d’administration du RCS Nivellois a pris la décision unanime et collégiale de démissionner !



Un courrier contenant un complément d’informations a été envoyé aux parents et formateurs mais également aux membres de la Ville de Nivelles ainsi qu’aux responsables des infrastructures sportives…

Après plusieurs années à avoir œuvré dans l’intérêt du club, de ses membres et sympathisants, le manque de considération, de soutien et surtout les mensonges et promesses non tenues auront eu raison de la motivation et de l’investissement de notre CA.



Pire même, après un ras-le-bol légitimement témoigné par notre Président, Julien Darquenne, sur les installations connues de tous et les conditions dans lesquelles tous nos membres se doivent d’évoluer depuis toutes ces années, nous avons été horrifié de la réaction de notre cher échevin, Mr Bertrand, qui, non content de ne pas assumer la situation et de la minimiser, s’est permis de mentir mais aussi et surtout de rejeter la faute sur nos bénévoles en les accusant de dégrader ces mêmes installations, eux qui, au quotidien, auront toujours fait de leur mieux pour que ces installations vétustes puissent continuer à faire illusion…!



Cela aura été l’élément de trop et n’ayant toujours eu aucun retour à ce jour sur la situation, les divergences de vue sur l’état et la gestion de ces dites installations sont désormais irréconciliables.



Néanmoins, nous nous retirons avec le sentiment d’avoir fait de notre mieux dans des conditions difficiles, sans jamais avoir ménagé nos efforts pour le club et ses membres, et surtout, nous sommes ravis de partir l’esprit serein avec l’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante autour d’un projet avec des valeurs fortes qui permettra d’assurer le futur du club.



Des précisions seront communiquées en interne dans les prochains jours sur le nouveau projet qui sera articulé autour de Paolo Omonga et de sa fondation Owo Fondation qui défendra des valeurs telles que l’accès au sport, le développement personnel de l’enfant ou encore la défense des droits de l’enfant, nous souhaitons d’ores et déjà beaucoup de succès à Paolo et toute son équipe pour ce beau projet !

Nous en profitons également pour remercier tous les membres, parents, joueurs, formateurs et surtout, tous nos bénévoles avec qui nous aurons vécu des moments de plaisir, de partage et de discussions, parfois animées, sur ce sport qui nous plaît tant !



Merci également aux autres dirigeants de clubs sportifs avec qui nous aurons toujours entretenu de bonnes relations, un autre sport mais la même passion!



Merci au RCS Nivellois pour ces belles années, nous en resterons les premiers supporters et souhaitons sincèrement un futur radieux pour tous les jeunes fans de football à Nivelles…



Longue vie au RCS Nivellois...



Julien, Olivier, Chantal & Roger.