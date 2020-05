L’équipe féminine de Chastre en D1: "Un rêve qui se concrétise" © Moisse Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Les Chastroises évolueront pour la toute première fois de leur histoire dans l’antichambre de la Superleague



Deuxièmes du dernier championnat de D2, les joueuses de l’ASE Chastre ont appris ce mardi qu’elles évolueront en D1 la saison prochaine, soit l’antichambre de la Superleague. Une excellente nouvelle pour l’ensemble du club, qui fait le bonheur de Didier Gelders, président de la section féminine de Chastre. "C’est magnifique, c’est un rêve que nous faisions depuis des années qui se concrétise", débute Didier Gelders.



Un travaille qui a débuté il y a 11 ans, lorsque l’ASE Chastre a lancé sa section féminine. "Nous avons débuté notre travail il y a onze ans et aujourd’hui, le petit club de village du fin fond de la Belgique est arrivé au sommet. Car il ne fait pas se leurrer, la Superleague est inatteignable pour un club comme nous. Mais cette montée en D1, c’est une fantastique récompense pour de nombreuses années de travail. Nous avons débuté au bas de l’échelle pour faire grandir notre club et nos filles."



Cette montée en D1, elle s’accompagne également par le titre de la P1 qui évoluera donc en D2 la saison prochaine, alors que l’équipe C, deuxième en P2, pourrait accéder à la P1. "Malgré la fin prématurée des championnats, cela aura été une année fantastique. Une réussite qui s’explique par la qualité des joueuses et le travail effectué par les coachs. C’est le travail de tout un club qui est aujourd’hui récompensé."



En D1, l’ambition sera claire pour les Chastroises. "La première ambition, ce sera le maintien et puis ensuite nous stabiliser à cet échelon. L’écart entre la D2 et la D1 est assez important mais je pense que nous avons le noyau pour nous y maintenir. Il y aura toutefois plus de matchs à disputer en D1 et il faudra donc élargir le noyau, même si la tâche s’annonce plus compliquée puisque l’annonce de notre montée est tombée assez tard et que le mercato a débuté depuis longtemps déjà."