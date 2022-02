C’est une nouvelle formation cycliste qui vient de naître et qui, sur papier, est pleine de promesses au vu de l’effectif mais aussi du staff. Car derrière le nom ServiPools DT Racing, on retrouve David Maniet et Thierry Lampe. Ce dernier, wavrien, est actif dans les pelotons cyclistes depuis le début des années ‘80, du temps du Vélo Club de l’Orne à Blanmont, club cher à feu Jacques Filée. Depuis, Thierry Lampe a continué à rouler et on le retrouvait encore l’an dernier, dans les pelotons des masters.

Voici venu à présent le moment pour lui de basculer de l’autre côté et d’endosser la casquette de coach dans une nouvelle aventure. Avec son ami David Maniet, l’équipe ServiPools DT Racing, composée de 8 coureurs, est née.