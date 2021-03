Le Fight Covid 2 organisé à Bruxelles ce dimanche, ce sera celui de la revanche pour Hélène Connart et Yassine Moutacim. Pour la première, il s’agira de faire oublier le combat perdu il y a un mois dans un autre gala et pour le second, ce sera l’occasion de briller, lui dont le Covid l’avait empêché de combattre lors du premier Fight Covid.