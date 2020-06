L'inscription de Wavre Sports refusée par le CP Brabant © Sterpigny Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

De quoi ouvrir plus que probablement les portes de la P1 à l'ES Braine.



Convoqué par le CP Brabant ce jeudi soir afin d'apporter quelques éclaircissements sur sa situation, le club de Wavre Sports s'est finalement vu refuser l'inscription aux championnats pour la saison prochaine.



Relégué de D3 amateurs en P1, éjecté de son stade par la ville de Wavre et rencontrant d'énormes problèmes financiers et extrasportifs, le club maca vient de prendre un nouveau coup sur la tête et ne pourra pas s'aligner en championnat la saison prochaine, suite à la décision prise par le comité provincial du Brabant.



Une décision qui devrait ouvrir les portes de la P1 à l'ES Braine et de la P2 au FC Schaerbeek B. Des montées qui ne sont toutefois pas encore effectives puisque Wavre Sports peut encore faite appel de la décision du CP Brabant.