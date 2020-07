Après une bonne première saison à l’échelon national, Jodoigne repart dans la même série, en D3B ACFF.

Et, même s’il y a eu beaucoup de mouvements, cette équipe devrait être compétitive. Un espoir qui se traduit du côté des ambitions.



"Il s’agit de notre première saison avec un tout nouveau groupe. La moyenne d’âge est de 24 ans, c’est jeune, mais l’objectif est de viser la colonne de gauche."

Tout en ayant peut-être l’espoir de viser un peu plus haut. "On verra si on peut espérer mieux..."

Christophe Kinet avoue vouloir s’impliquer sur le long terme au sein d’un club qu’il aimerait faire évoluer.



"Dans un premier temps, nous aurons des ambitions mesurées mais toujours avec une envie d’évoluer et de monter en puissance par après."