La Coupe de l’Association Wallonie Bruxelles de basketball (AWBB) reprend ses droits ce week-end. Il faudra sept victoires (ou six vu que certaines équipes n’apparaissent qu’en 1/32e de finale) pour se hisser en finale de l’épreuve qui se déroulera le week-end du 20 mars 2022.

Si le BC Brainois a déclaré forfait contre la R1 de Loyers suite à une cascade de blessures et d’absences, ce n’est pas un hasard si ce sont les équipes les plus ambitieuses de la P1 Bruxelles-Brabant wallon qui se sont inscrites à la Coupe régionale. L’Excelsior aura ses chances ce samedi face à la P1 luxembourgeoise du Rebond Musson. Ce sera le cas aussi pour Uccle Europe, en déplacement dimanche au CFB Fleurus. Enfin, Braine 2001 (+5) affronte la R2 du Fresh Air Jette dans un derby très intéressant sur papier. Les R2 du Canter (vendredi à Hannut P1), de Castors Braine (samedi à Temploux) et de Genappe (samedi face à la R1 de Ciney) débutent aussi ce week-end.

Motivé et désireux d’en découdre comme le montrent ses transferts, Ganshoren Dames (R1) jouera sa première rencontre officielle ce samedi en Coupe de Belgique face à une équipe (BB Brunehaut) se trouvant dans la même division. Il conviendra de se méfier d’une formation picarde réputée pour sa dextérité à distance. Ce sera aussi le premier match cette saison des Dames du Royal IV Brussels (R2) qui iront défier sur ses terres ce dimanche la R1 du RBC Ciney. Le Rebond Ottignies (R1) apparaîtra au tour suivant.

Chez les Messieurs, toujours en Coupe de Belgique, le Royal IV Brussels (TDM1) récupère en principe ses blessés (Laït, Morini) pour se rendre à Geel (TDM2) samedi. Un succès ferait accomplir un pas de géant vers la qualification aux pensionnaires du Palais du Midi. Les hommes de Nicolas Joostens sont pour le moment invaincus dans cette poule D. Toutes déjà défaites une fois au moins dans leur poule, les Top Divison Men 2 de l’UB Woluwe (samedi à Waregem TDM1) et du RIV (face à Spirou Charleroi TDM1) feront face à une forte opposition. Mercredi, le RPC Anderlecht a été littéralement soufflé par Gembo (TDM1) : 57-86.