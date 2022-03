La nouvelle n’est pas bonne pour Jodoigne qui perd son match à Oppagne sur un score de forfait.





La deuxième chambre du comité d’appel de l’ACFF a jugé la demande de la RAS Jodoigne recevable mais non fondée et confirme la décision du comité sportif de sanctionner la rencontre Oppagne-Jodoigne du 2 février dernier d’un score de forfait pour avoir inscrit sur la feuille de match deux joueurs non qualifiés, à savoir Scoupreman et Uhia.

, commente Frédéric Peeters, le correspondant qualifié de Jodoigne. (...)