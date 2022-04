Dans le théâtre du stade Gaston Reiff, le rideau d’une bien belle saison est tombé sur les Liège Panthers. Plus que le résultat du dernier acte (92-64), le coach Cornia voyait l’ensemble du travail accompli.

Comme la saison passée, son équipe et son club ont atteint une demi-finale de playoffs. Ils sont tombés au champ d’honneur face à plus fort. Les Panthers ont également rejoint la finale de la Coupe de Belgique et collectionné les récompenses en finales de Coupes A.W.B.B. Jeunes. Il faut souligner la qualité du travail de formation accompli à la salle du Bois Saint-Jean. Un travail qui sera davantage mis en lumière la saison prochaine puisque, entre et arrêts et départs, c’est plus d’une demi-équipe qu’il faudra renouveler.

"Je pense qu’on réalise notre meilleure saison" convenait le coach Cornia qui regrettait ne pas avoir pu compter sur un effectif au complet pour affronter des Castors affûtés et très concernées par l’enjeu. "Dans l’énergie et l’agressivité, les Castors sont prêts pour la finale" relevait le mentor liégeois.

À Braine, on fourbit ses armes et on utilise des métaphores sportivo-guerrières matinées d’ésotérisme. "Deux ou trois batailles nous attendent contre Malines. Celui qui donnera le résultat à l’avance possède une boule de cristal car c’est difficile de donner un pronostic" énonce le coach Fred Dusart qui craint la puissance de feu des Malinoises : "Il ne faut pas oublier que les Kangoeroes sont venus gagner chez nous en demi-finale de Coupe sans Massey et sans Wilson. Avec la signature de Morrison, ils avaient déjà eu un beau cadeau de Noël. Avec le transfert de Wilson, qui était la deuxième ou la troisième marqueuse du championnat polonais, ils ont eu un beau cadeau de Pâques."

La différence se fera collectivement, ou pas : "Individuellement, avec les sœurs Massey, les Vervaet, Resimont, Katanic, Morrison et Wilson, Malines apparaît un cran au-dessus. Je pense que nous sommes plus réguliers que les Kangoeroes. Il faudra faire la différence au plan de la cohésion" prévient le coach des Castors.