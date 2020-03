La formation au centre des priorités de Vincent Charlet, nouveau président d’Incourt © sterpigny Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Fini la collaboration avec Perwez, Incourt va voler de ses propres ailes.



Suite à l’annonce du retrait du RFC Perwez de la GFPI et à la fin des négociations qu’il menait en vue de la saison prochaine, Vincent Charlet a pris la décision de prendre les commandes du club SR-Incourt et d’en devenir le nouveau président. Avec le soutien de la commune d’Incourt et d’une équipe pour l’entourer, il souhaite mettre en place un projet où la formation des jeunes sera le moteur de tout un club. "Notre projet sera ambitieux et, à côté de ses objectifs sportifs, visera aussi à recréer un esprit familial et de convivialité qui a fait la réputation du matricule incourtois. C’est ainsi qu’à partir du mercredi 12 août 2020, le club SR-Incourt accueillera les enfants désireux de nous rejoindre dans une infrastructure propice au bon développement d’une école de jeunes digne de ce nom", a-t-il annoncé.



Contacté par nos soins, le nouveau président du club d’Incourt nous a expliqué les raisons qui l’ont mené à accepter ce poste. "Nous ne sommes pas parvenus à réussir notre projet avec Perwez mais nous avions passé trop d’heures dessus pour le laisser tomber. De plus, dans ma carrière, j’ai toujours voulu mettre en place un véritable projet pour les jeunes mais cela a toujours été compliqué. En devenant président d’Incourt, je vais pouvoir mettre toute mon énergie pour les jeunes, avec mon propre projet", explique Vincent Charlet.



L’école des jeunes sera donc la priorité du nouveau président . "Nous allons concentrer nos efforts au développement de l’école des jeunes, tout en proposant aussi une académie pour amener au club cette touche du football pour tous. Notre autre objectif sera d’essayer de remettre en avant notre équipe première qui est rétrogradée en P3, en donnant l’image d’une équipe accessible pour les jeunes qui sortiront de notre école des jeunes."



"J’ai été un très jeune entraîneur au niveau national, je suis désormais un très jeune président"

Cette mission de président, elle s’est presque imposée naturellement à Vincent Charlet. "J’ai été un très jeune entraîneur au niveau national, je suis désormais un très jeune président. Mais ce n’est pas une question d’âge, c’est une question d’envie. Avec toute l’équipe qui m’entoure, nous sommes là non pas pour insuffler un vent nouveau mais bien créer un nouveau club à Incourt."



Un projet sur lequel Vincent Charlet sera accompagné par José Rodriguez ancien directeur technique de la GFPI et qui reprendra la même fonction au sein du club incourtois. Notons aussi que Jo Fargeon continuera de coacher l’équipe première.