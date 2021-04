Le communiqué

Vive les blancs et or

Depuis quelques semaines, l'AFC Tubize et le Stade Brainois travaillait dans la discrétion sur leur projet de fusion. Les dirigeants des deux clubs ne s'en étaient pas cachés mais avaient affirmé qu'ils restaient plusieurs points à éclaircir. Finalement, les groupes de travail ont bien avancé et les deux clubs ont annoncé ce samedi que la fusion était officielle.Le club évoluera sur 4 sites répartis entre Tubize et Braine-le-comte avec une D2 ACFF au Stade Leburton et une P1 Brabant au Stade du Sans Fond. Une équipe féminine sera également alignée.Après de longs mois de travail pour tous nos bénévoles, le « Royal Stade Brainois » de Thierry Hazard et l’ « AFC Tubize » de Raymond Langendries sont fiers et heureux d’annoncer qu’ils ont uni leurs destinées.Comme un symbole fort, celui du renouveau régional et de l’union de deux provinces, les deux clubs proches géographiquement et sentimentalement ont développé ensemble un projet sportif et de formation soutenu par les Villes de Tubize et Braine-le-Comte.Son nom, la « Royale Union Tubize-Braine » (RUTB) prendra son envol dès la saison 2021-2022.Le club évoluera sur 4 sites répartis entre Tubize et Braine-le-comte avec, en fer de lance, une D2 ACFF au Stade Leburton et une P1 Brabant au Stade du Sans Fond.La fusion de nos deux écoles de jeunes donnera naissance au CDF 343 où les responsables sportifs accueilleront avec enthousiasme et compétence plus de 500 jeunes sur les terrains Tubiziens et Brainois.Le football féminin ne sera pas oublié. Nous alignerons également une dynamique équipe féminine.L’ambition première de la RUTB est de contribuer à porter et à transmettre les valeurs morales, de respect et de confiance en soi dans le cadre de la formation dispensée au sein de notre académie. Notre but, aider la jeunesse à se construire !En outre, la « Royale Union Tubize – Braine » souhaite devenir l’incontournable vecteur de l’image d’une Région dynamique ambitieuse.Longue vie et Vive la RUTB !