Leader du championnat, La Hulpe a vu sa série de quinze victoires stoppée par Soignies (22-13). "On a bien commencé puis une cascade d’erreurs ne nous ont pas permis de nous détacher et c’est assez rare quand on perd, mais on est satisfait d’avoir pu mettre en exergue des choses travaillées face à une grosse équipe", souligne l’entraîneur, Alex Palacci. "Ma crainte était qu’on se prenne une claque en playoffs en restant invaincu et ça va nous faire du bien car les joueurs sont déjà motivés pour réagir." (...)