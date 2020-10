Après avoir été bye lors de la première semaine du championnat, c’était ce dimanche que La Hulpe a entamé sa saison 2020-2021. Pour ce premier match, les joueurs d’Alexandre Palacci recevaient un gros morceau : Soignies.

Les locaux ont débuté pied au plancher. Après quatre minutes, c’était déjà 10-0 ! Par la suite, les débats s’équilibraient au stade du Brésil. Au retour des vestiaires, le score affichait 19-19 : un essai transformé et quatre pénalités de chaque côté ! "On a été un peu trop indisciplinés en première période, analyse le botteur maison Louis de Moffarts. À la pause, on a dû corriger ces erreurs de concentration qui avaient permis à Soignies de revenir à égalité. On a réussi à avoir ce petit plus d’efficacité en deuxième période, qui était bien meilleure."

En seconde mi-temps, les locaux passaient vite devant et ne lâchaient plus jamais leur avance. Au coup de sifflet final, le marquoir affichait 32-22 pour les locaux. Pour Louis de Moffarts, le soulagement était grand. "Cette victoire fait du bien à tout le groupe. Ça faisait plus de sept mois qu’on attendait de jouer un match ! Tout le monde était très impatient de jouer et de bien faire. Personnellement, j’étais debout à 6 h 30 ce dimanche matin avec le cœur à 100 à l’heure. C’est une superbe récompense pour le travail accompli lors de ces derniers mois."

Auteur de 22 points sur les 32 inscrits par son équipe (quatre pénalités et deux transformations), Louis de Moffarts apparaît clairement comme l’homme de cette rencontre. Après le match, le botteur la hulpois préférait mettre en avant le collectif.

"Le groupe a remporté ce match, comme toujours en rugby. Je savais que j’avais un client en face de moi, avec Alan Williams. Il fallait répondre présent aux tirs, vu le grand nombre de pénalités dans cette partie. Dans le nouveau système mis en place, avec les poules, les victoires à domicile sont ultra-importantes. Reste seulement à voir si la compétition continuera ou si on devra encore faire face à une interruption. Dans tous les cas, La Hulpe sera prêt !"