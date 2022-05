La NewTeam a frappé un grand coup du côté d’Alicante où elle a remporté la Sun Cup, un tournoi international très relevé avec des équipes venues de France, d’Espagne, du Portugal, du Danemark et d’Allemagne. "C’est le grand retour des compétitions internationales officielles post-Covid. L’occasion pour les équipes de s’affronter en dehors de la Coupe d’Europe et donc de se préparer au mieux. À un mois de ce rendez-vous européen, c’était une bonne opportunité pour prendre de l’expérience et permettre aux nouveaux joueurs de découvrir l’équipe. L’expérience acquise dans ce type de tournoi, ça vaut au moins trois mois de travail", débute Jérémy Chojnowski.

Une compétition officielle au cours de laquelle les Brainois ont impressionné, remportant tous leurs matchs par au moins trois buts d’écart. Pour s’offrir au passage le premier succès belge dans une compétition internationale de beach soccer. (...)