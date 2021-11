Victorieux au GP Gaston Reiff une semaine plus tôt, Romain Paul a remis le couvert ce samedi au cross de la Dodaine à Nivelles. Aligné sur le cross long, l’athlète affilié au CS Dyle a pris la tête dès les premiers mètres en compagnie de Nicolas Fiessinger, son acolyte du CS Dyle. Au fil des tours, celui qu’on a l’habitude de voir aux avant-postes sur les manches du Challenge du Brabant wallon a creusé l’écart pour s’offrir une belle victoire en solitaire. "Je suis avec Nicolas, du club, et nous avions pour objectif de partir à deux dès le départ. Une fois que nous avons pris la tête, j’ai essayé de conserver le rythme du début de course, ce qui m’a permis de creuser l’écart et même de pouvoir accélérer sur la fin du parcours", explique-t-il.