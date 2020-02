164 équipes issues de 70 clubs participeront à la première édition du tournoi wavrien.

Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, Nicolas Mélain et son équipe travaillent d’arrache-pied pour mettre en place la toute première Wavre Sports Cup, un tournoi de jeunes réservé aux joueurs des catégories U8 à U17 et qui sera organisé en trois phases.

La première phase aura lieu lors du week-end de Pâques (11, 12 et 13 avril) avec le football à 11 qui mettra aux prises les U14 le samedi, les U15 le dimanche et les U16 et U17 le lundi. Le week-end des 9 et 10 mai, ce sera au tour du foot à 5 (U8 à U11 le samedi) et du foot à 8 (U12 et U13 le dimanche) alors que les dames auront également droit à leur tournoi, programmé le 23 mai où 16 équipes s’affronteront en 8 contre 8.

Un tournoi né d’une volonté du club maca de proposer une compétition conviviale, amicale mais aussi de qualité. "Wavre Sports étant un club labellisé trois étoiles, il méritait d’avoir un tournoi de qualité. C’est comme ça que les dirigeants m’ont lancé ce défi d’organiser dans nos installations un tournoi allant du niveau régional au niveau élite. Le tout, en assurant la promotion d’une formation de qualité via les valeurs chères au sport le plus populaire du monde", avance Nicolas Mélain.

Plus de 2000 footballeurs présents

Et le résultat est déjà au rendez-vous pour cette première qui affiche complet mais peut aussi compter sur les présences de clubs de l’élite de notre football issus tant de D1A (Charleroi et Mouscron) que de D1B (Union et Beerschot) qui seront présents aux côtés de formations plus régionales venues des quatre coins du pays. Le tournoi aura même un accent international avec les présences de quelques formations venues de France et du Luxembourg.

Au total, ce sont donc 70 clubs pour 164 équipes et plus de 2 000 joueurs qui s’affronteront sur l’ensemble de cette première Wavre Sports Cup. "Pour une première, on ne s’attendait pas à un tel succès, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. Un tournoi qui voulait mettre en avant ce côté régional, tout en apportant quelques touches plus prestigieuses. On veut créer quelque chose de très convivial, notamment en proposant aussi de nombreuses activités pour les enfants. Le but est d’organiser ce tournoi sur la durée dans les années à venir."

Et preuve que l’événement est attendu, de nombreux représentants des clubs inscrits au tournoi étaient présents ce jeudi soir pour assister au tirage au sort organisé dans les installations de l’Aqualibi, l’un des partenaires de l’événement.