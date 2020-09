La RCA des Sports de Nivelles réagit: "Dire que la Ville ne s’intéresse pas au football est un mensonge" Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny La RCA des Sports de Nivelles a décidé de réagir suite aux tensions apparues ces derniers jours entre le RCS Nivellois et la Ville de Nivelles. © RCS Nivellois

Ces derniers jours ont été très animés du côté du RCS Nivellois. Après avoir fait publiquement état des infrastructures du club de football, Julien Darquenne et son comité ont décidé de démissionner vu le peu de considération des autorités nivelloises à leur égard. Dans cette petite guerre à distance, la RCA des Sports de Nivelles a décidé de réagir via un communiqué qu’elle nous a transmis ce jeudi.



Le communiqué de presse de la RCA des Sports de Nivelles

Le football a été au centre des attentions ces dernières semaines et c’est pour cette raison que le bureau exécutif de la RCA des Sports de Nivelles a souhaité s’exprimer à ce sujet.

Tout d’abord, ce mercredi 9 septembre, nous avons rencontré les futurs repreneurs du RCSN et le prochain président, Matt FENAUX. Nous sommes satisfaits d’avoir pu initier une telle réunion. En effet, la future direction semble partager nos points d’attention principaux qui sont ceux-ci : l’importance de l’école des jeunes, la communication entre les différents acteurs du football à Nivelles et l’intégration du club au sein de notre Ville.

Par ailleurs, nous avons mis la lumière sur certains aspects du club et notamment le passif financier. Les dettes du RCSN sont importantes et il était aussi de notre responsabilité d’aborder ce point-là avec les futurs repreneurs. Nous sommes d’ailleurs assez inquiets par rapport au solde des cotisations récemment payées par les parents pour la saison 2020-2021 car cet argent doit servir à assurer les différents frais relatifs à la saison de football qui arrive.

Enfin, le bureau exécutif de la RCA souhaite réagir à certaines accusations graves sorties récemment. Premièrement, nous voulons rappeler que plus de 1.220.000€ ont été investi ces quinze dernières années dans le football à Nivelles. En plus de cette somme, la Ville (via la RCA actuellement) paye les charges du RCSN chaque année, comme pour tous les clubs, ce qui représente plus de 45.000€ par an ! Venir dire que la Ville ne s’intéresse pas au football est donc purement un mensonge. Deuxièmement, nous souhaitons aussi pouvoir mettre au jour certaines sommes importantes consacrées à l’équipe première du RCSN. Lors des trois dernières saisons, plus de 100.000€ ont ainsi été dépensé pour cette équipe première. Le bureau exécutif de la RCA est interpellé par un tel montant consacré à cette équipe lorsque l’on connait les difficultés financières du club. Enfin, nous sommes plus que surpris par l’enchainement des événements et les mouvements à la tête de ce club. En effet, en moins de 24 heures, le conseil d’administration présidé par Julien DARQUENNE a démissionné et immédiatement trouvé un repreneur. Ce départ était donc prévu de longue date et le minimum aurait alors été d’en informer les parents des jeunes joueurs qui sont inquiets par rapport à l’évolution de cette situation.

Le bureau exécutif (Hubert BERTRAND, Pascal RIGOT et Germain DALNE) souhaite également affirmer qu’en attaquant personnellement Hubert BERTRAND, Julien DARQUENNE a voulu jouer l’homme. Cependant, nous sommes une équipe soudée et solide !