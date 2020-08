Vendredi, l’ACFF a annoncé qu’elle reportait le début des championnats de D2 et D3 ACFF au 20 septembre ainsi que celui des championnats provinciaux au 13 septembre. Les instances du football francophone en faisaient de même avec les championnats de jeunes dont le début est reporté au 20 septembre. "Le CA de l’ACFF a surtout voulu tenir compte de la réalité des plus petits clubs. Beaucoup d’entre eux ont des noyaux très étriqués et rarement complets avant la rentrée des classes. Des enfants rentrant de vacances en zone rouge risquaient de devoir aussi observer une période de quarantaine. De plus, de nombreux clubs des divisions provinciales ont émis le souhait que les équipes d’âge ne reprennent pas en même temps que les équipes premières, cela leur permettant de s’organiser pour le nettoyage des vestiaires et le service à la buvette, qui doit désormais s’effectuer aux tables. Enfin, ce report est l’occasion, pour les clubs, d’organiser des tournois ou matches amicaux dont ils ont été privés au plus fort de la pandémie", avance l’ACFF.