Les joggeurs sont dans les starting blocks depuis l’annonce d’un nouveau protocole permettant la reprise des organisations avec des règles strictes dès le mois prochain. Si certains ont pris le départ d’épreuves virtuelles, ou de courses s’étalant sur une semaine, nombreux sont les joggeurs désireux d’épingler un dossard pour la reprise des épreuves en groupe, même si, chacun le sait, les pelotons seront limités et encore étalés quelques mois encore.

Voici peu les responsables du Challenge du BW avaient annoncé un calendrier 2021, avec les réserves d’usage vu la situation sanitaire. Mais les jours passent et peu d’informations filtrent… A Hamme-Mille (Beauvechain), qui doit accueillir la manche d’ouverture le samedi 24 avril prochain, au départ de l'Ecole Fondamentale Autonome de la Communauté Française, Frédéric Heyneman n’a pas encore toutes les assurances mais, néanmoins, se veut confiant. "Normalement, on le fait! On attend encore quelques éléments, notamment sur le nombre total de participants que la manche d’ouverture pourrait accueillir. Mais l’idée est de ventiler ces participants sur toute l’après-midi de sorte que le protocole soit respecté. En étalant de la sorte, nous aurons des joggeurs qui pourront courir sur les deux parcours, sans avoir de réels contacts."