À peine quatre jours après la manche aller, la RUTB retrouve déjà le Lyra-Lierse ce jeudi pour la demi-finale retour de ce tour final vers la D1 Amateurs.

Alors que les deux équipes ont partagé l’enjeu au stade Leburton (1-1), la RUTB a toutes les raisons d’y croire, d’autant plus, comme l’explique Thomas De Bie, le portier Blanc et Or, pas mal d’enseignements du match aller peuvent être exploités pour bien préparer la partie. (...)