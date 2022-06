Après la claque (6-2) reçue lors du match aller, la RUTB devait inscrire un minimum de quatre buts pour espérer monter en Nationale 1, le tout sous les yeux d’Eden et Thorgan Hazard présents pour donner le coup d’envoi de cette rencontre si importante.

Avant de monter sur la pelouse, les deux frères ont fait un petit détour par le vestiaire des Tubiziens afin de dire quelques mots d’encouragement toujours très appréciés.

Pour réaliser l’exploit, le scénario idéal était de marquer rapidement et c’est exactement ce qui s’est passé avec le 1-0 signé Debole après moins de vingt minutes de jeu. "On a bien commencé la rencontre et je n’ai jamais arrêté d’y croire", lance le coach Mohamed Bouhmidi.