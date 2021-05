La RULO Girl Academy verra le jour en septembre Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny Morgane et Rachelle Depature rejoignent la P1 de Lasne Ohain alors que le club se montre ambitieux à tous les échelons. © RULO

Deux bons renforts pour l'équipe P1 de Lasne Ohain qui accueille les sœurs jumelles Morgane et Rachelle Depature. Formées à Anderlecht, passées par la D1 d'Alost et ensuite la P1 de Suryoyés, elles ont également porté les couleurs de l'équipe nationale en U16.



Ces deux arrivées confirment les ambitions de Lasne Ohain pour sa section féminine. "L'équipe fanion affiche ses ambitions pour la saison prochaine et devrait encore pouvoir compter sur l’arrivée d’un élément défensif, alors que 90 % du noyau en place sera toujours au club l’an prochain. Tout est mis en œuvre pour contribuer à l’épanouissement des joueuses : présence d’un nutritionniste, coach mental, analyste vidéo. L’équipe première disputera ses rencontres de championnat sur le magnifique terrain occupé jusque-là exclusivement par l’équipe P1 Messieurs", indiquent les dirigeants.



Les autres équipes féminines de Lasne Ohain ne seront pas en reste. "Le club espère aussi voir une de ses deux équipes évoluant en P3 accéder à l’échelon supérieur."



Aline Zeller sera la marraine de la RULO Girl Academy

Tout en continuant à former au mieux les plus jeunes. "Chez les plus jeunes, un rapprochement avec les établissements scolaires de la commune a été mis en place, favorisant la pratique du sport en général et du football en particulier. Enfin, cerise sur le gâteau, la RULO Girl Academy verra le jour début septembre, avec des entraînements spécifiques organisés le dimanche, par petits groupes, le tout soutenu et marrainé par Aline Zeller, que l’on ne présente plus."



De plus amples renseignements concernant la section féminine de la RULO peuvent être obtenues auprès de Damien Dubois : 0477/303912