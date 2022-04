Tubize avait le mordant. Logique, les Sang et Or ont besoin de points pour accrocher le tour final. C’est ce qui a sans aucun doute fait la différence en première période. Les Verts manquaient de hargne dans les duels et de précision dans les combinaisons. Les visiteurs ont tout de suite pris les commandes du jeu. La preuve avec cette frappe de El Omari qui obligeait déjà Paulus à claquer le cuir. Le ballon était monopolisé par Tubize mais ce n’est pas pour autant que les hommes de Mohamed Bouhmidi trouvaient la solution pour déstabiliser les Verts. Les seules occasions provenaient de phases arrêtées : deux fusées sur coup franc de El Omari. La première léchait la barre, la seconde obligeait Paulus à capter en deux temps. (...)