Si la première mi-temps fut à l’image de la manche aller de dimanche dernier, équilibrée, fermée, disputée, intense dans les duels et offrant peu d’occasion de but de par et d’autre, Mohamed Bouhmidi a sans doute trouvé les bons mots durant la pause.

En effet, ce sont onze guerriers qui seront remontés sur le terrain du côté des Blanc et Or et qui auront totalement étouffé leurs adversaires. Des temps forts que les brabançons ne parviendront cependant pas à concrétiser, obligeant Thomas De Bie, le portier tubizien, à sortir le grand jeu à trois reprises à seulement dix minutes du terme. (...)