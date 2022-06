Après les six buts pris à Mandel dimanche soir, le staff a analysé à froid la rencontre et les raisons de la défaite. "Ça a été un coup très difficile à encaisser car, depuis ma nomination comme T1, nous n’avions jamais encaissé six buts. On s’est réveillé avec la gueule de bois lundi, on a ensuite revu le match avec les joueurs et on s’est rendu compte que pour le même prix, le score aurait pu être de 6-6. Nous avons essayé de trouver ce qui n’a pas marché mais surtout de recharger les batteries. Le problème de fraîcheur était flagrant, trois jours après avoir laissé beaucoup d’énergie émotionnelle et physique face à Lyra", débute Mohamed Bouhmidi. (...)