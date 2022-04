Il n’aura fallu attendre que quarante petites secondes pour voir la RUTB, par l’entremise de Garlito, ouvrir la marque, face à une équipe d’Acren-Lessines on ne peut plus amorphe. Ça n’est que sept minutes plus tard, et le 2-0 par Migliore que nous comprendrons que nous assisterons à un match à sens unique.