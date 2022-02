La RUTB n’aura fait qu’une bouchée de Hamoir Brabant Wallon Adrien Stouffs © Eda

La RUTB tient enfin sa première victoire face à une équipe mieux classée, à l’issue d’une rencontre menée de la tête et des épaules.



Si le premier quart d’heure de la rencontre aura été mis à profit par les deux équipes pour s’observer et se jauger l’une l’autre, ce sont les Blanc et Or qui mettront les premiers le nez à la fenêtre aux environs de la 25e, grâce à une jolie frappe d’El Omari, qui passera de peu à côté. (...)