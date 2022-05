Ce dimanche après-midi, la RUTB, après deux semaines d’arrêt, regouttait aux joies du terrain lors de cette demi-finale du tour final pour l’accession à la N1.

Opposés au Lyra-Lierse, la tâche n’allait pas être simple pour les Blanc et Or qui, davantage habitués au football francophone, allaient devoir se mesurer à la rigueur et à l’impact caractéristiques du football néerlandophone.