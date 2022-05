La RUTB aura vécu une entame de match catastrophique en encaissant deux buts coup sur coup en l’espace de trois minutes.

Quelque peu secoués, les Tubiziens parvinrent, à relever la tête pour équilibrer les débats et revenir au score grâce à Michel. On pensait alors les Blanc et Or relancés, d’autant que les occasions de but s’enchaînèrent, mais c’était sans compter sur une frappe venue d’ailleurs de Verhaest qui replaça Mandel à l’aise en vue du repos.

Le début de seconde période fut identique à la première. En l’espace de deux minutes, le marquoir passait de 3-1 à 5-1, la messe était dite. (...)