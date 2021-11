Sept semaines depuis sa dernière victoire, et surtout quatre petits jours après s’être séparés de Tibor Balog, les Blanc et Or ont enfin retrouvé la saveur d’un succès. Dans un derby face à la RUS Rebecquoise que toute une région attendait, ce sont finalement les Tubiziens qui ont émergé à l’issue d’une rencontre indécise jusqu’au coup de sifflet final.

En ouvrant le score après deux minutes de jeu, grâce à une tête de Patris sur phase arrêtée, et en doublant la marque en tout début de seconde mi-temps par Debole, les pensionnaires du stade Leburton se sont montrés d’une efficacité redoutable en début de chaque période. (...)