Une déclinaison de la course à obstacles à succès sous la forme d'une Sand Race Winter est annoncée





La Sand Race vient de vivre une 5e édition à succès ce dimanche, avec quelque 6000 participants réunis autour d'une vingtaine d'obstacles dans le décor de la sablière de Mont-Saint-Guibert. Un concept à succès que Denali, société organisatrice, a décidé de décliner dans une autre version: la Sand Race Winter. Un grand écart annoncé avec les températures de ce dimanche





S'il est déjà possible de se préinscrire, les organisateurs restent (volontairement) très flous sur le concept, même si l'on peut en déduire qu'il aura également lieu dans la sablière de Mont-Saint-Guibert.

Tout au plus sait-on qu'il y aura plusieurs distances, des obstacles renversants et des conditions extrêmes. "Ce sera la première course à obstacles à proposer une course dans des conditions hivernales en Belgique!", indique l'organisation sur le site créé autour de l'événement.

Il est aussi précisé: "Dans un désert glacial, vous aurez la possibilité de défier les éléments via différents parcours! Avec un décor incomparable, des collines infernales à gravir et un environnement à dompter."