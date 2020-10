Le dernier classement publié par la fédération de hockey indique que le Rix est le 25e club belge et le 5e du Brabant wallon en termes d’affiliés. Une prouesse pour l’entité née en 2014. “Nous avons connu une belle croissance durant nos trois premières saisons. Désormais, nous sommes environ 700 membres-joueurs et on ne grandit plus car, techniquement, ce n’est pas possible avec un seul terrain. Nous sommes en discussions avec les riverains pour transformer la pelouse de foot en face de notre club house”, explique Patrice de Walque, président depuis 2016.

Un second synthétique serait idéal pour continuer l’expansion. Avec de grosses structures aux alentours comme les Waterloo Ducks ou Louvain-la-Neuve, certains Rixensartois et voisins ont eu envie de pouvoir jouer tout près de chez eux il y a quelques années. “On sentait un manque dans la commune”, confirme le président. “C’est la raison principale de notre développement. Puis je pense que, humblement, nous faisons bien notre boulot. Notre encadrement sportif est de qualité grâce à Myung Gérard et ses entraîneurs. Enfin, notre philosophie est différente des autres clubs.”