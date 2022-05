Les superlatifs manquent pour dépeindre et résumer la saison sensationnelle réalisée par Ernest De Neve De Roden. La future ex-tornade Grézienne se l’est jouée en mode "razzia" et n’a laissé que des miettes à ses poursuivants. Meilleur buteur de cette P1 avec 28 buts et meilleur étoilé (35), il se hisse également sur la troisième marche du podium des meilleurs donneurs d’assits avec ses 11 caviars (à égalité avec son compère Duhem). (...)