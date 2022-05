La tuile et l’incompréhension pour Jodoigne: Carlos Uhia file à Rochefort Brabant Wallon Sébastien Braun Canaris et Cassange arrivent à Jodoigne mais c’est surtout le départ de Uhia pour Rochefort qui fait grincer les dents. © eda

Quand l’international Colombien s’est désaffilié le 30 avril dernier, les dirigeants de Jodoigne craignaient de perdre leur pépite colombienne, arrivée en début d’année à la Cabouse. Cela s’est vérifié hier quand le joueur a annoncé qu’il quittait le club pour rejoindre les rangs de Rochefort. La tuile est de taille et elle ne plaît pas vraiment au staff jodoignois. "C’est décevant de la part du joueur qui nous avait donné sa parole qu’il prolongeait chez nous mais aussi de Rochefort qui est venu chercher un joueur qui avait prolongé. C’est malheureusement le monde du foot mais si cela fait partie de leurs valeurs, c’est triste", lance Olivier Lallemand. "Rochefort avait déjà fait le coup avec Kenny Senga la saison dernière et il n’a été que six ou sept fois titulaire cette saison. J’espère que Carlos, qui revenait du fond des ténèbres quand il nous a rejoints, est au courant."