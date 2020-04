La Ville de Wavre rompt sa convention d’utilisation des infrastructures sportives avec Wavre Sports © sterpigny Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Dans un communiqué, la Ville de Wavre a indiqué qu'elle mettait le stade Justin Peeters à disposition de Wavre-Limal.



Quelques semaines après Walhain, c'est un coup de tonnerre qui vient de frapper le club de Wavre Sports où les instances communales ont décidé de rompre la convention d’utilisation des infrastructures sportives passée entre la Ville et l’asbl New RJ Wavre. Et ce, pour plusieurs manquements signalés par les parents des enfants évoluant au club mais aussi par les instances communales elles-mêmes . "Le Collège doit malheureusement constater, qu’aujourd’hui, les gestionnaires actuels ne peuvent montrer aucun plan financier crédible, ni projet d’avenir, ce qui entraîne le départ d’un grand nombre de joueurs, formateurs et bénévoles. De plus, dans sa gestion quotidienne, le club a fait preuve de manquements graves tels que l’absence de présentation à la Ville d’une comptabilité annuelle pourtant obligatoire, la non-gestion en bon père de famille des infrastructures, le non-paiement des factures énergétiques, ou encore le non-respect du plan d’apurement de la dette. Pour toutes ces raisons, le Collège se devait de prendre une initiative et poser un geste fort. C’est pourquoi ce dernier a décidé de rompre la convention d’utilisation des infrastructures sportives passée entre la Ville et l’asbl New RJ Wavre", annonce la Ville de Wavre.



Mais afin de ne pas laisser tous les jeunes du club sur le carreau et des installations à l'abandon, la Ville de Wavre a décidé d'y installer le club voisin de Wavre-Limal. "Afin d’assurer la pérennité de l’école des jeunes de football, le Collège a décidé d’ouvrir ses installations footballistiques du stade Justin Peeters au club de Wavre-Limal à condition que celui-ci y reprenne la formation footballistique des jeunes wavriens. L’objectif du Collège est de repartir sur une base saine avec un ancrage local wavrien renforcé. Il est convaincu qu’une collaboration entre le club de Wavre-Limal et de l’ensemble des acteurs footballistiques wavriens sera bénéfique et offrira un nouveau départ pour le football à Wavre . Il conviendra également d’associer le club de Bierges à la réflexion sur le futur du foot dans notre entité."